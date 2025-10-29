Cavendish Hydrogen Aktie
WKN DE: A40EDQ / ISIN: NO0013219535
|
29.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Cavendish Hydrogen gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Cavendish Hydrogen veröffentlicht voraussichtlich am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass Cavendish Hydrogen im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,150 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,530 NOK je Aktie gewesen.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 6,0 Millionen EUR betragen, verglichen mit 67,0 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,730 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -7,910 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 21,5 Millionen EUR, gegenüber 360,7 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
