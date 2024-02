Erste Schätzungen: Certara zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Certara präsentiert in der voraussichtlich am 29.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,109 USD je Aktie gegenüber 0,160 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,07 Prozent auf 86,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 86,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,451 USD, gegenüber 0,090 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 352,9 Millionen USD im Vergleich zu 335,6 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at