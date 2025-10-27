Erste Schätzungen: CEZ AS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CEZ AS wird sich voraussichtlich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 9,20 CZK gegenüber 4,40 CZK im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 82,24 Milliarden CZK aus – das entspräche einem Plus von 7,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,28 Milliarden CZK in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 55,06 CZK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 55,80 CZK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 330,65 Milliarden CZK, gegenüber 325,73 Milliarden CZK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at