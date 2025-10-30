CKD Aktie

CKD

WKN: 865146 / ISIN: JP3346800000

30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: CKD gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CKD öffnet voraussichtlich am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 42,26 JPY je Aktie gegenüber 49,09 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 37,47 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,68 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 197,65 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 202,48 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 155,61 Milliarden JPY, gegenüber 155,63 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
