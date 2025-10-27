Erste Schätzungen: Computer Modelling Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Computer Modelling Group wird voraussichtlich am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,039 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Computer Modelling Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 CAD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Computer Modelling Group nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 28,5 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 29,5 Millionen CAD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,246 CAD, gegenüber 0,270 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 125,6 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 129,5 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at