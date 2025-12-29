Erste Schätzungen: COSMOS Pharmaceutical legt Quartalsergebnis vor

COSMOS Pharmaceutical wird voraussichtlich am 13.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 84,01 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte COSMOS Pharmaceutical ein EPS von 79,31 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll COSMOS Pharmaceutical 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 261,84 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte COSMOS Pharmaceutical 244,10 Milliarden JPY umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 401,79 JPY, während im vorherigen Jahr noch 390,86 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.073,06 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.011,39 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at