COSMOS Pharmaceutical Aktie

COSMOS Pharmaceutical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DLJE / ISIN: JP3298400007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.12.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: COSMOS Pharmaceutical legt Quartalsergebnis vor

COSMOS Pharmaceutical wird voraussichtlich am 13.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 84,01 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte COSMOS Pharmaceutical ein EPS von 79,31 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll COSMOS Pharmaceutical 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 261,84 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte COSMOS Pharmaceutical 244,10 Milliarden JPY umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 401,79 JPY, während im vorherigen Jahr noch 390,86 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.073,06 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.011,39 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu COSMOS Pharmaceutical Corpmehr Nachrichten

Analysen zu COSMOS Pharmaceutical Corpmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

COSMOS Pharmaceutical Corp 8 028,00 -0,27% COSMOS Pharmaceutical Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen