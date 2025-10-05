Erste Schätzungen: Crown gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Crown lädt voraussichtlich am 20.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 2,00 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,470 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,53 Prozent auf 3,13 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Crown noch 3,08 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,41 USD aus. Im Vorjahr waren 3,55 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 12,16 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 11,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at