Erste Schätzungen: Diversified Royalty stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Diversified Royalty wird voraussichtlich am 06.11.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2024 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,044 CAD. Dies würde einer Verringerung von 12,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Diversified Royalty 0,050 CAD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 17,2 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 26,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,6 Millionen CAD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,194 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,220 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 70,8 Millionen CAD, gegenüber 56,5 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at