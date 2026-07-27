EMED Mining Aktie
WKN DE: A142QE / ISIN: CY0106002112
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27.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: EMED Mining legt Quartalsergebnis vor
EMED Mining wird voraussichtlich am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass EMED Mining im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,362 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,180 GBP je Aktie gewesen.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 160,3 Millionen EUR betragen, verglichen mit 103,5 Millionen GBP im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,20 EUR im Vergleich zu 0,520 GBP im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 584,3 Millionen EUR, gegenüber 409,1 Millionen GBP ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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