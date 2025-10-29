EMED Mining Aktie
WKN DE: A142QE / ISIN: CY0106002112
|
29.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: EMED Mining präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
EMED Mining gibt voraussichtlich am 13.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,080 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte EMED Mining 0,010 GBP je Aktie eingenommen.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 99,6 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 76,2 Millionen GBP im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,603 EUR, gegenüber 0,190 GBP je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 457,8 Millionen EUR im Vergleich zu 290,1 Millionen GBP im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EMED Mining Public Limitedmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: EMED Mining präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: EMED Mining legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.07.25
|Erste Schätzungen: EMED Mining verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.05.25
|Ausblick: EMED Mining veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.05.25
|Ausblick: EMED Mining präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.05.25