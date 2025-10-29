Erste Schätzungen: EMED Mining präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

EMED Mining gibt voraussichtlich am 13.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,080 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte EMED Mining 0,010 GBP je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 99,6 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 76,2 Millionen GBP im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,603 EUR, gegenüber 0,190 GBP je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 457,8 Millionen EUR im Vergleich zu 290,1 Millionen GBP im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at