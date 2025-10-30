Endurance Technologies Aktie

Endurance Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AUD1 / ISIN: INE913H01037

30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Endurance Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Endurance Technologies wird voraussichtlich am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 18,40 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Endurance Technologies ein EPS von 14,43 INR je Aktie vermeldet.

12 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 34,62 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 18,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 29,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 73,04 INR je Aktie, gegenüber 59,46 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 138,36 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 114,71 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Endurance Technologies Ltdmehr Nachrichten

Analysen zu Endurance Technologies Ltdmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Endurance Technologies Ltd 2 844,00 -0,13% Endurance Technologies Ltd

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

