Erste Schätzungen: Endurance Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Endurance Technologies wird voraussichtlich am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 18,40 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Endurance Technologies ein EPS von 14,43 INR je Aktie vermeldet.
12 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 34,62 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 18,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 29,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 73,04 INR je Aktie, gegenüber 59,46 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 138,36 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 114,71 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
