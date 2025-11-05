ESCO Technologies Aktie

WKN: 880907 / ISIN: US2963151046

05.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: ESCO Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ESCO Technologies wird voraussichtlich am 20.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,14 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ESCO Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 1,32 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ESCO Technologies in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 339,1 Millionen USD im Vergleich zu 298,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,85 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3,94 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,11 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,03 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
