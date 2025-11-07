ESCO Technologies Aktie
WKN: 880907 / ISIN: US2963151046
|ESCO Technologies-Investition
|
07.11.2025 16:05:06
NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ESCO Technologies von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das ESCO Technologies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 140,75 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die ESCO Technologies-Aktie investierten, hätten nun 7,105 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2025 auf 218,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 555,38 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 55,54 Prozent.
ESCO Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Aktien in diesem Artikel
|ESCO Technologies Inc.
|188,00
|-0,53%
