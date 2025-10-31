NASDAQ Composite Index-Titel ESCO Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ESCO Technologies von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in ESCO Technologies-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades ESCO Technologies-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die ESCO Technologies-Aktie bei 37,09 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,696 ESCO Technologies-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 218,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 588,95 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 588,95 USD, was einer positiven Performance von 488,95 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für ESCO Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 5,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at