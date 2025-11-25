Evertz Technologies Aktie

WKN DE: A0J3SP / ISIN: CA30041N1078

25.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Evertz Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Evertz Technologies präsentiert in der voraussichtlich am 10.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,177 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,210 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,57 Prozent auf 124,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Evertz Technologies noch 125,3 Millionen CAD umgesetzt.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,807 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,780 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 512,6 Millionen CAD, gegenüber 501,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

