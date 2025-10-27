Fathom Holdings Aktie
WKN DE: A2P1AD / ISIN: US31189V1098
|
27.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Fathom legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Fathom präsentiert in der voraussichtlich am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
1 Analyst schätzt, dass Fathom im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,400 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 102,1 Millionen USD – ein Plus von 21,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fathom 83,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,470 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,070 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 411,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 335,2 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fathom Holdings Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: Fathom legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: Fathom zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.05.25
|Ausblick: Fathom öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)