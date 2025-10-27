Erste Schätzungen: Fathom legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fathom präsentiert in der voraussichtlich am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass Fathom im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,400 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 102,1 Millionen USD – ein Plus von 21,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fathom 83,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,470 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,070 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 411,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 335,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at