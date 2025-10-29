Erste Schätzungen: Geodrill zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Geodrill präsentiert in der voraussichtlich am 13.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,010 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 36,6 Millionen USD, was einem Umsatz von 46,5 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,275 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,270 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 172,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 196,0 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at