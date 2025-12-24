Greenbrier Companies Aktie
WKN: 891600 / ISIN: US3936571013
|
24.12.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Greenbrier Companies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Greenbrier Companies wird voraussichtlich am 08.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,767 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 55,41 Prozent verringert. Damals waren 1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 26,65 Prozent auf 641,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Greenbrier Companies noch 874,6 Millionen USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,05 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 6,35 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 2,85 Milliarden USD, gegenüber 3,23 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Greenbrier Companies IncShsmehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Greenbrier Companies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Greenbrier Companies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Greenbrier Companies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.06.25