Erste Schätzungen: Hartford Financial Services Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hartford Financial Services Group wird voraussichtlich am 27.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hartford Financial Services Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,09 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,56 USD je Aktie gewesen.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 14,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,75 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Hartford Financial Services Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 5,74 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,85 USD je Aktie, gegenüber 10,35 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 28,15 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 26,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at