Erste Schätzungen: Healthcare Trust of America A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Healthcare Trust of America A stellt voraussichtlich am 07.05.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,113 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,230 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Healthcare Trust of America A nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 324,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 324,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,460 USD, gegenüber -0,740 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 1,31 Milliarden USD im Vergleich zu 1,34 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at