Erste Schätzungen: HudBay Minerals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HudBay Minerals wird voraussichtlich am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,078 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,180 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 8 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 478,1 Millionen USD betragen, verglichen mit 654,4 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,857 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,270 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,26 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,72 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at