Erste Schätzungen: IDT B präsentiert Quartalsergebnisse

IDT B wird voraussichtlich am 04.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,880 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 29,41 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,680 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 0,51 Prozent auf 308,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 309,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 3,59 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,01 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,23 Milliarden USD, gegenüber 1,23 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at