Integer Holdings Aktie
WKN DE: A2AMZW / ISIN: US45826H1095
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Integer gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Integer wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 450,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 4,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 472,8 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,08 USD im Vergleich zu 2,89 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 1,82 Milliarden USD, gegenüber 1,85 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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