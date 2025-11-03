Erste Schätzungen: Ituran Location and Control stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ituran Location and Control präsentiert in der voraussichtlich am 18.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,691 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,690 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 3,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 86,5 Millionen USD gegenüber 83,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,83 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,70 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 342,6 Millionen USD, gegenüber 336,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at