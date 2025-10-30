Jubilant Foodworks Aktie

WKN DE: A3DHEA / ISIN: INE797F01020

30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Jubilant Foodworks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jubilant Foodworks wird voraussichtlich am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,14 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 17,53 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,970 INR je Aktie erzielt worden waren.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 12,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 19,55 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 17,10 Milliarden INR aus.

30 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,60 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,19 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 93,45 Milliarden INR, gegenüber 81,42 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

