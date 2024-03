Erste Schätzungen: K-Bro Linen stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

K-Bro Linen präsentiert in der voraussichtlich am 21.03.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,417 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1503,85 Prozent erhöht. Damals waren 0,026 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,89 Prozent auf 79,8 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 70,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,73 CAD aus, während im Fiskalvorjahr 0,370 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 314,9 Millionen CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 276,6 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at