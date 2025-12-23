Kura Sushi US a Aktie
WKN DE: A2PPS0 / ISIN: US5012701026
|
23.12.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Kura Sushi USA A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Kura Sushi USA A wird voraussichtlich am 07.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.11.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,147 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,080 USD je Aktie vermeldet.
9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 64,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Kura Sushi USA A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 73,0 Millionen USD aus.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,150 USD je Aktie, gegenüber -0,160 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 329,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 282,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
