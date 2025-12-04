Lamb Weston Holdings Aktie

WKN DE: A2ATEK / ISIN: US5132721045

04.12.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Lamb Weston verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lamb Weston lädt voraussichtlich am 19.12.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,644 USD aus. Im letzten Jahr hatte Lamb Weston einen Verlust von -0,250 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Lamb Weston mit einem Umsatz von insgesamt 1,59 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,63 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,08 USD im Vergleich zu 2,50 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 6,53 Milliarden USD, gegenüber 6,45 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued

Analysen zu Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued

Aktien in diesem Artikel

Lamb Weston Holdings Inc Registered Shs When Issued

