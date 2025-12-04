Lamb Weston Holdings Aktie
WKN DE: A2ATEK / ISIN: US5132721045
|
04.12.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Lamb Weston verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Lamb Weston lädt voraussichtlich am 19.12.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,644 USD aus. Im letzten Jahr hatte Lamb Weston einen Verlust von -0,250 USD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal soll Lamb Weston mit einem Umsatz von insgesamt 1,59 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,63 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,08 USD im Vergleich zu 2,50 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 6,53 Milliarden USD, gegenüber 6,45 Milliarden USD im vorigen Jahr.
