Erste Schätzungen: LGI Homes verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

LGI Homes präsentiert in der voraussichtlich am 20.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie vermeldet.

LGI Homes soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 664,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 488,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,78 USD je Aktie, gegenüber 13,76 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,40 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

