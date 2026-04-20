Lucid Group Aktie
WKN DE: A41FLM / ISIN: US5494982029
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lucid Group legt Quartalsergebnis vor
Lucid Group wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -2,276 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -2,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 65,42 Prozent auf 388,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 235,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -7,734 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -12,090 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 2,20 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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