Erste Schätzungen: Luminar Technologies A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Luminar Technologies A wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,979 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,830 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 15,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 17,6 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -4,458 USD je Aktie, gegenüber -8,700 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 70,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 75,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at