Erste Schätzungen: MANI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MANI lädt voraussichtlich am 14.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.11.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass MANI im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 15,50 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 16,23 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MANI in dem im November abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,61 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 7,70 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 7,66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 67,14 JPY je Aktie, gegenüber 47,14 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 32,70 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 29,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at