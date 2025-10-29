Erste Schätzungen: Matsumotokiyoshi gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Matsumotokiyoshi veröffentlicht voraussichtlich am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Matsumotokiyoshi im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 32,80 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 32,38 JPY je Aktie gewesen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,03 Prozent auf 274,03 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 265,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 146,16 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 133,85 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1.105,98 Milliarden JPY, gegenüber 1.061,63 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at