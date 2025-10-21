Erste Schätzungen: Mitsui gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Mitsui wird voraussichtlich am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 57,35 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Mitsui 46,18 JPY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 0,97 Prozent auf 3.458,05 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.491,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 284,85 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 306,73 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 14.229,79 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 14.662,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at