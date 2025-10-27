Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|
27.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Nebius veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Nebius stellt voraussichtlich am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,557 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,470 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 258,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 155,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,3 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,703 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,510 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 569,7 Millionen USD, gegenüber 117,5 Millionen USD im Vorjahr.
