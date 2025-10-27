Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|Lukrative Nebius-Anlage?
|
27.10.2025 10:04:55
RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nebius-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Nebius-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Nebius-Aktie an diesem Tag 59,53 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,798 Nebius-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 117,26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 969,76 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 96,98 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Nebius eine Börsenbewertung in Höhe von 29,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
