Nebius Aktie

Nebius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lukrative Nebius-Anlage? 27.10.2025 10:04:55

RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nebius-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Nebius-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Nebius-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Nebius-Aktie an diesem Tag 59,53 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,798 Nebius-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 117,26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 969,76 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 96,98 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Nebius eine Börsenbewertung in Höhe von 29,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nebiusmehr Nachrichten