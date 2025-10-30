Erste Schätzungen: NioCorp Developments stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NioCorp Developments wird voraussichtlich am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass NioCorp Developments im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,323 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,050 USD je Aktie gewesen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,448 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,360 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at