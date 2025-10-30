NioCorp Developments Aktie
WKN DE: A3D7SC / ISIN: CA6544846091
|
30.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: NioCorp Developments stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
NioCorp Developments wird voraussichtlich am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass NioCorp Developments im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,323 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,050 USD je Aktie gewesen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,448 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,360 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NioCorp Developments Ltd Registered Shsmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: NioCorp Developments stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu NioCorp Developments Ltd Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|NioCorp Developments Ltd Registered Shs
|6,99
|8,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.