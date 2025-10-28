Erste Schätzungen: North American Construction Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

North American Construction Group wird sich voraussichtlich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,623 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,520 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 9,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 314,8 Millionen CAD gegenüber 286,9 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,90 CAD im Vergleich zu 1,65 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 1,29 Milliarden CAD, gegenüber 1,17 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at