Ausblick: North American Construction Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

North American Construction Group wird am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,623 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte North American Construction Group 0,520 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 9,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 314,8 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 286,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,90 CAD je Aktie, gegenüber 1,65 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,29 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 1,17 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at