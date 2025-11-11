Nutani a Aktie

Nutani a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACQE / ISIN: US67059N1081

<
11.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Nutanix A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Nutanix A gibt voraussichtlich am 25.11.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,410 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 676,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 14,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 591,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,89 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,650 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 2,92 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,54 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

