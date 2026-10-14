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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Olin legt Quartalsergebnis vor

Olin wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,154 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Olin 0,370 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,09 Prozent auf 1,83 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,621 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,880 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,92 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 6,78 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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