Erste Schätzungen: OptimizeRx stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

OptimizeRx präsentiert in der voraussichtlich am 14.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,128 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll OptimizeRx in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,46 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 18,1 Millionen USD im Vergleich zu 13,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,376 USD, gegenüber -1,030 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 101,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 71,5 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at