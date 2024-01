Erste Schätzungen: Organo zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Organo wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 02.02.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 87,61 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 55,04 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 19,96 Prozent auf 39,60 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Organo noch 33,01 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 314,91 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 255,77 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 150,00 Milliarden JPY, gegenüber 132,43 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at