Erste Schätzungen: Orkla AS legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Orkla AS wird voraussichtlich am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,65 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 38,66 Prozent erhöht. Damals waren 1,19 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 17,51 Milliarden NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 17,78 Milliarden NOK aus.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,27 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,07 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 71,07 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 70,66 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at