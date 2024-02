Erste Schätzungen: OTE Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

OTE Group wird voraussichtlich am 22.02.2024 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2023 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,323 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,61 Prozent erhöht. Damals waren 0,277 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 902,7 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 1,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 885,4 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,22 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,23 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,45 Milliarden EUR, gegenüber 3,46 Milliarden EUR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at