WKN DE: A1JQAB / ISIN: US70806A1060

09.11.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: PennantPark Floating Rate Capital legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PennantPark Floating Rate Capital wird voraussichtlich am 24.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,285 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 67,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 22,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 55,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,17 USD, gegenüber 1,40 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 259,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 186,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

