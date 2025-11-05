Post Holdings Aktie

WKN DE: A1JS25 / ISIN: US7374461041

05.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Post stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Post wird voraussichtlich am 20.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,88 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 11,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,25 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,01 Milliarden USD umgesetzt.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,02 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 5,64 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 8,16 Milliarden USD, gegenüber 7,92 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

