Erste Schätzungen: ProSiebenSat1 Media SE Un öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ProSiebenSat1 Media SE Un stellt voraussichtlich am 13.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,219 USD aus. Im letzten Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE Un einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie eingefahren.

ProSiebenSat1 Media SE Un soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 957,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 968,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,231 USD aus. Im Vorjahr waren 0,060 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 4,41 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at