PTT Aktie
WKN DE: A2JKFZ / ISIN: TH0646010Z18
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: PTT vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
PTT wird sich voraussichtlich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,613 THB je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte PTT ein EPS von 0,570 THB je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 22,33 Prozent auf 591,77 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel hatte PTT noch 761,86 Milliarden THB umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,08 THB, während im vorherigen Jahr noch 3,15 THB erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.856,64 Milliarden THB umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3.090,45 Milliarden THB waren.
Redaktion finanzen.at
