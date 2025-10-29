Erste Schätzungen: Rakuten legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rakuten wird voraussichtlich am 13.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 9,71 JPY je Aktie gegenüber -34,600 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Rakuten nach den Prognosen von 8 Analysten 626,39 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 566,71 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -58,741 JPY, während im vorherigen Jahr noch -75,610 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.482,57 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2.279,23 Milliarden JPY waren.

